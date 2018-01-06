ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مدينة هندية تحول النفايات لثروة اقتصادية

السبت 06/يناير/2018 - 10:26 م
صدى البلد
محمد طاهر
تسبب التوسع الاقتصادي الكبير في الهند لانتشار الجوانب الاجتماعية السلبية وهو ما تسبب في سوء المرافق الصحية والشوارع القذرة، الامر الذي تسبب في أزمة كبيرة داخل المدن الهندية حيث تسبب في زيادة النفايات الصلبة بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2051.

ووفقًا لموقع "بلومبيرج" فإن باحثين هنديين بمدينة "ميسور" علموا على حل الأزمة من خلال إنشاء 47 مركزًا لمعالجة النفايات، وتحويل النفايات الرطبة إلى سماد، فيولد مصنع السماد 200 طن يوميًا، فتتميز هذه المدينة أن 80% من نفاياتها فُصلت قبل المعالجة من قبل السكان، حيث ينتشر في كل صباح 400 عربة يدوية، و170 عربة أتوماتيكية تجوب المدينة لجمع القمامة. 

واعتمدت الدراسات على إنشاء مراحيض عامة، فبالفعل 98% من المدينة مغطاة بشبكة من المصارف الصحية، التي تبلغ 1,586 كيلومترًا، وخالية من ظاهرة التغوط في العراء، التي تعاني منها الهند بشكل عام، ونفذت المدينة برنامجا لإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة، بموجب هذا البرنامج بُني 6000 مرحاض.

ومن بين 402 طن من النفايات، التي تنتجها ميسور يوميًا، فيُعالج ربع الكمية من قبل مراكز معالجة النفايات، ويؤخذ النصف تقريبًا لتحويله إلى سماد.


ترشيحاتنا

هالة صدقي :إنجاز كاتدرائية العاصمة الإدارية فى هذه الفترة «إعجاز».. فيديو

عبدالله الشامي: تنازلت عن مستحقاتي كاملة للأهلي.. فيديو

شاهد.. أول جلسة تجمع إيهاب جلال ومرتضى منصور بعد الاتفاق على تدريب الزمالك

ننشر صور تهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

نائب عن انحناء شخص لربط حذائه: "ماعنديش رباط أصلا" .. فيديو

شقيق « عفروتو ضحية قسم المقطم » للنيابة: لم ألاحظ آثار تعذيب على جثمان أخي.. ورفض التشريح فجّر الواقعة

أرملة شهيد العمرانية تبكي على الهواء: «مش حاسين بالعيد».. فيديو

عودة النجم عمرو دياب ودينا الشربيني من الإمارات معاً يثير الجدل من جديد

صحيفة سعودية تكشف هوية زعيم الأمراء الـ 11 المعتقلين وأسباب تجمهرهم

حمدي النقاز يكشف عن معوقات انضمامه للزمالك

فؤاد علام يفجر مفاجأة غير سارة حول المصالحة الفلسطينية.. فيديو

مرتضى منصور يكشف اسم النادى المنتمى له إيهاب جلال بعد التعاقد مع الزمالك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية

الأنبا بولا يترأس القداس بكنيسة مار جرجس بطنطا وتراتيل لتأبين الشهداء.. صور

شاهد .. زيارة الرئيس السيسى لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة

أقباط سوهاج يشاركون في قداس عيد الميلاد وسط تواجد أمني مكثف.. صور

40 صورة من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قداس عيد الميلاد المجيد

فيديو

القس سمعان: 2 مليون حجر تم استخدامها في بناء كنيسة سمعان الخراز .. فيديو
شاهد.. إنبي يفتح النار على الزمالك وإيهاب جلال
الأب بطرس دانيال يطالب المصريين بالصبر على نتائج المشروعات القومية.. فيديو
شاهد.. مطالب وزير الطيران من الإعلام حول حادث البالون الطائر بالأقصر
الفرجاني: «السيسي» تبرع من ماله الخاص للمشاركة في بناء كاتدرائية العاصمة الإدارية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟