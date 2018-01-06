مدينة هندية تحول النفايات لثروة اقتصادية



ووفقًا لموقع "بلومبيرج" فإن باحثين هنديين بمدينة "ميسور" علموا على حل الأزمة من خلال إنشاء 47 مركزًا لمعالجة النفايات، وتحويل النفايات الرطبة إلى سماد، فيولد مصنع السماد 200 طن يوميًا، فتتميز هذه المدينة أن 80% من نفاياتها فُصلت قبل المعالجة من قبل السكان، حيث ينتشر في كل صباح 400 عربة يدوية، و170 عربة أتوماتيكية تجوب المدينة لجمع القمامة.



واعتمدت الدراسات على إنشاء مراحيض عامة، فبالفعل 98% من المدينة مغطاة بشبكة من المصارف الصحية، التي تبلغ 1,586 كيلومترًا، وخالية من ظاهرة التغوط في العراء، التي تعاني منها الهند بشكل عام، ونفذت المدينة برنامجا لإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة، بموجب هذا البرنامج بُني 6000 مرحاض.



ومن بين 402 طن من النفايات، التي تنتجها ميسور يوميًا، فيُعالج ربع الكمية من قبل مراكز معالجة النفايات، ويؤخذ النصف تقريبًا لتحويله إلى سماد.







تسبب التوسع الاقتصادي الكبير في الهند لانتشار الجوانب الاجتماعية السلبية وهو ما تسبب في سوء المرافق الصحية والشوارع القذرة، الامر الذي تسبب في أزمة كبيرة داخل المدن الهندية حيث تسبب في زيادة النفايات الصلبة بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2051.