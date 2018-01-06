الفرجاني: «السيسي» تبرع من ماله الخاص للمشاركة في بناء كاتدرائية العاصمة الإدارية.. فيديو

قال خيري الفرجاني، أستاذ الاقتصاد السياسي بأكاديمية السادات، ومؤلف كتاب «التاريخ الوطني للكنيسة المصرية»، إن الدولة كان لها موقف مشرف ببناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في ظروف صعبة خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تبرع شخصيًا لبناء الكنيسة، وأولاده أيضًا تبرعوا للبناء.





وأضاف "الفرجاني"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هذه الأيام تتكرر ببناء كاتدرائية العاصمة الإدارية في ظروف صعبة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبرع أيضا من جيبه الخاص للمشاركة في البناء.



