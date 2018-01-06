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برلمان

برلماني: مصر نجحت في تنشيط السياحة بتوطيد العلاقات الدبلوماسية

السبت 06/يناير/2018 - 10:37 م
صدى البلد
أحمد أيمن
أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن مصر نجحت في إصلاح وتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي حظرت السفر إلى مصر ومنها إيطاليا وروسيا، الأمر الذي أدى إلى بدوره إلى تنشيط قطاع السياحة بنهاية 2017 ومن المنتظر أن يستمر هذا التقدم خلال العام الجاري 2018.

وأوضح المسعود، في تصريحات خاصة، أنه سيبدأ بعقد لقاءات فردية مع الوزراء المختصين بقطاع السياحة لاسيما وزراء السياحة والاستثمار والمصريين في الخارج بهدف الوقوف على دور رجال الأعمال في تنشيط السياحة، وأيضا خطة الحكومة بشأن جذب المزيد من السائحين والأفواج السياحية.

وطالب عضو لجنة السياحة، الحكومة والوزراء المعنيين بالتعاون مع رجال السياحة في مصر، وتذليل العقبات البيروقراطية من أجل تنشيط السياحة المصرية، والوقوف بجانب سياحة مصر ورجال السياحة المخلصين من أبناء مصر، واتخاذ قرارات جريئة لتنشيط السياحة المصرية.

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