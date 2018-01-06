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بطرس دانيال: الكنيسة ترفض التدخل الأجنبي لأنه خيانة للوطن .. فيديو

السبت 06/يناير/2018 - 10:26 م
الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال
عمرو ممدوح
قال الأب بطرس دنيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إن من خان وطنه، كمثل من سره والده ليعطي ماله للصوص، مشيرا إلى أنه لا يمكن للكنيسة المصرية أن تقبل أي تدخل أجنبي في الشأن المصري.

وأضاف دانيال، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الكنيسة المصرية بكل طوائفها يرفضون بشكل قاطع أي تدخل أجنبي، مشيرا إلى أنه حتى بعد أحداث حرق الكنائس لم يطلب أي مسيحي التدخل الأجنبي.

وأوضح مدير المركز الكاثوليكي للسينما، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بترميم الكنائس التي تعرضت للحريق، وعددها 60 كنيسة، تم ترميمها في التوقيتات المعلنة.

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