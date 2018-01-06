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عمرو أديب: المسلمون يصلون في كاتدرائية العاصمة الإدارية.. فيديو

السبت 06/يناير/2018 - 10:27 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
أشاد الإعلامي عمرو أديب بالكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن المسلمين والمسحيين شاركوا في بناء الكاتدرائية الجديدة بكل الحب وهذا الشئ مبهج وجميل خاصة أن الكل رفع الصليب اليوم من أمام الكاتدرائية.

وقال «أديب» في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «أون E» أن مبنى الكاتدرائية الجديدة عظيم لأنه صمم كتحفة معمارية تليق بدولة وإدارة مقتنعة بتآخي المسلمين والمسيحيين على هذا الوطن، مشيرا إلى أن الكاتدرائية الجديدة تستوعب عدد 3 أضعاف كاتدرائية العباسية تستوعب 8500 مصلي.

وأوضح «أديب» أن المسلمين صلوا الجمعة أمس في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة قبل الانتهاء من بناء المسجد، مشيرا إلى أن كاتدرائية العاصمة الإدارية بدأت تنتهي الأعمال بها قبل الانتهاء من اكتمال البناء في الجامع.

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