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رياضة

رد فعل مدرب أتليتكو مدريد بعد طرد كوستا

السبت 06/يناير/2018 - 10:25 م
صدى البلد
نور عادل
أكد مدرب أتليتكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، بعد الفوز على خيتافي بهدفين، أنه ينظر لـ"الجانب الإيجابي" لما فعله دييجو كوستا خلال اللقاء وتسجيله للهدف الثاني، مشيرًا إلى أنه يتفهم "الجانب العاطفي" في احتفاله مع الجماهير في المدرجات، بعد ابتعاده عن اللعب لـ6 أشهر.

وكان حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء الثانية لكوستا وطرده من مباراته الأولى مع الفريق في "الليغا"، بعد احتفاله في المدرجات مع الجمهور.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي: "لو اللائحة هكذا، فالبطاقة الصفراء عادلة، أنا أنظر للجانب الإيجابي الذي فعله كوستا، الجانب العاطفي لا يستطيع الحكم تفسيره لأنه يتبع القواعد".

وأضاف: "كوستا يمنحنا تنوعًا وينقل الخوف للمنافس وهذا تشعره، وهذا يسعدنا".

وعن تسجيل آنخل كوريا للهدف الأول، قال سيميوني: "إنها لحظة هامة في مسيرته، ويكون حاسمًا حين يلعب كما لعب اليوم، نحتاج لكوريا هذا، كوريا الملتزم الحاسم المجتهد، أتمنى أن يساعده هذا الوقت واليوم في أن يدرك أنه مهم للغاية سواء لعب 20 أو 60 أو 80 أو 90 دقيقة".

وعن المباراة بشكل عام، أكد أنه كان يتوقع مباراة: "مع منافس قوي يلعب بقوة شديد، وقوي دفاعيًا، ويلعب بشكل جيد جماعيًا".

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