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10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية

السبت 06/يناير/2018 - 10:46 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تضمنت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة 10 مشاهد لا يمكن ان تمحى من ذاكرة المصريين.

المشهد الاول

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشاركته الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد ، حيث إن هذه المرة الرابعة على التوالى التى يقوم فيها الرئيس بزيارة الكاتدرائية خلال قداس عيد الميلاد المجيد.

المشهد الثانى

استقبل الأقباط الرئيس السيسى بحفاوة بالغة ، حيث تعالت الهتافات باسم الرئيس ، قائلين : « بنحبك يا سيسى » ، وأطلقوا الزغاريد والورود تزامنا مع وصول الرئيس السيسى للكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

المشهد الثالث
 
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مصافحة الأقباط المشاركين فى قداس عيد الميلاد بكنيسة "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال وصوله للكاتدرائية وقبل إلقاء كلمته.

المشهد الرابع

قيام الرئيس السيسى بتقبيل رأس أحد الأطفال المشاركين فى قداس عيد الميلاد المجيد، خاصة فى ظل الهتافات التى اطلقها الحضور ترحيبا بزيارة الرئيس السيسى وحرصه الدائم على مشاركته احتفالاتهم.

المشهد الخامس

تهنئة الرئيس السيسي للأهل والشعب المصرى والعالم بالافتتاح الجزئى لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أن هذا الافتتاح رسالة محبة وسلام للعالم كله.

المشهد السادس

تأكيد رئيس السيسى أن مصر تقدم نموذجا للمحبة والسلام وسيخرج السلام والمحبة من مصر للعالم ، ولن ينجح الشر والخراب والتدمير فى هزيمة الخير والمحبة والسلام.

المشهد السابع

تأكيد الرئيس السيسى على وحدة الشعب المصرى ، حيث قال : « انتوا أهلنا وانتوا مننا واحنا واحد ومحدش ابدا يقدر يقسمنا ، محدش يقدر يقسمنا ابدا، ودي برضو رساله تانيه، اوعوا في زحمة الأحداث دي وفي زحمة الألم ده، انا مكنتش عاوز اتكلم في أي آلام لأنها بتأذينا كلنا، وانا مش عايز أطول عليكم»

المشهد الثامن

عبر الرئيس السيسى عن سعادته بالتواجد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والمشاركة فى احتفالات عيد الميلاد المجيد ، حيث قال : « أنا سعيد إننا موجودين هنا وموجودين وانتوا فرحانين كده، وربنا يقدرنا ندخل الفرحة على كل المصريين بدون تمييز»

المشهد التاسع

تأكيد الرئيس على عدم قدرة أحد على مصر ، حيث قال :«محدش ابدا هيقدر على مصر طول ما مصر كده إيد واحده، اللى عاوز يأذينا بيفرق بينا، ويخلينا ناكل بعضنا البعض، ده مش هيحصل كل سنه وانتوا طيبين وعام سعيد عليكوا وعلينا وعلى الدنيا كلها ».

المشهد العاشر

اختتم الرئيس السيسى زيارته للكاتدرائية بتوجيه الشكر للجميع وللحضور ، حيث قال : « بشكركم على حفاوة الاستقبال، تحيا مصر بيكوا تحيا مصر بالمصريين » ، وردد الحضور معه « تحيا مصر » وسط فرحة الجميع بعيد الميلاد المجيد.
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية

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