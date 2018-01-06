الأوقاف: رش المياه بالشوارع خيانة للأمانة ومخالفة شرعية ..فيديو

قال الشيخ صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف ، إن رش المياه فى الشوارع خيانة للأمانة ومخالفة صريحة للعقد المبرم بين المواطن وشركة المياه والصرف الصحي لأن الماء الذي يتم إستخدامه فى الإستعمال الشخصي منصوص عليه فى العقد ، ولكن رش المياه فى الشوارع خيانة للأمانة ومخالفة للعقد وإهدار للمال العام.



وأضاف " عبادة " فى مداخلة هاتفية فى برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " ،أن استعمال المياه فى الأغراض غير المخصصة لها مثل رشها فى الشوارع ،من الممكن أن يهدر حق الآخرين فى الحصول على المياه للاستعمال الشخصي ، مؤكدا :"فعل ذلك مخالفة شرعية وإهدار للمال العام".

