البحرية الأمريكية ترصد موقع حطام طائرة النقل المحطمة في بحر الفلبين

تمكنت البحرية الأمريكية من تحديد موقع طائرة النقل الأمريكية التي تحطمت فوق بحر الفلبين في نوفمبر الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، مساء اليوم السبت، أن عناصر البحرية الأمريكية رصدوا حطام الطائرة "سي إيه 28" راقدا على عمق 5640 مترا تقريبا تحت سطح بحر الفلبين.



وأضافت الإذاعة اليابانية أن فريقا من خبراء الأعماق التابع للأسطول السابع الأمريكي بدأ منذ أواخر ديسمبر الماضي عمليات بحث مكثفة عن الطائرة التي تحطمت خلال رحلة من قاعدة عسكرية غرب اليابان في طريقها إلى حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس رونالد ريجان" في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المنصرم.



وكان الحادث قد أسفر عن اعتبار 3 أشخاص في عداد المفقودين، فيما تم إنقاذ 8 آخرين من ركابها.