الرئيس الأمريكي: مستعد للتحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية جونج أون

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للتحدث هاتفيًا مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم عن ترامب ـ في رده على سؤال عما إذا كان مستعدا لإجراء محادثة هاتفية مع زعيم كوريا الشمالية الآن ـ " أؤمن دائما بالحوار".



وأضاف "موقفنا تعرفون ما هو ، نحن حازمون للغاية ، لكني بكل تأكيد سأفعل ذلك ، لا توجد مشكلة بشأن ذلك على الإطلاق" ، مشيرًا إلى أن موقفه لا يعني أنه لا توجد شروط لاتخاذ مثل هذه الخطوة ، مؤكدا أنه لولا الضغط الذي مارسه على بيونج يانج لما كانت الكوريتان شرعتا في بدء حوار.



واعتبر ترامب - في تغريدة سابقة - أن إجراء محادثات بين الدولتين جاء نتيجة حزمة حيال بيونج يانج ، فيما أعادت الكوريتان الأربعاء الماضي العمل بالخط الساخن الحدودي المتوقف منذ عام 2016 بينهما ، متابعتين بذلك سياسة الانفتاح الذي بدأتاه مؤخرا.