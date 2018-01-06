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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: مستعد للتحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية جونج أون

السبت 06/يناير/2018 - 10:36 م
صدى البلد
أ ش أ
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للتحدث هاتفيًا مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم عن ترامب ـ في رده على سؤال عما إذا كان مستعدا لإجراء محادثة هاتفية مع زعيم كوريا الشمالية الآن ـ " أؤمن دائما بالحوار".

وأضاف "موقفنا تعرفون ما هو ، نحن حازمون للغاية ، لكني بكل تأكيد سأفعل ذلك ، لا توجد مشكلة بشأن ذلك على الإطلاق" ، مشيرًا إلى أن موقفه لا يعني أنه لا توجد شروط لاتخاذ مثل هذه الخطوة ، مؤكدا أنه لولا الضغط الذي مارسه على بيونج يانج لما كانت الكوريتان شرعتا في بدء حوار.

واعتبر ترامب - في تغريدة سابقة - أن إجراء محادثات بين الدولتين جاء نتيجة حزمة حيال بيونج يانج ، فيما أعادت الكوريتان الأربعاء الماضي العمل بالخط الساخن الحدودي المتوقف منذ عام 2016 بينهما ، متابعتين بذلك سياسة الانفتاح الذي بدأتاه مؤخرا.

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