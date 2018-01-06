ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة يزور السودان بعد غد

السبت 06/يناير/2018 - 10:41 م
صدى البلد
أ ش أ
يبدأ وفد من خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة (إكساد) برئاسة مديره العام رفيق علي صالح زيارة للسودان بعد غد الاثنين لوضع البرنامج التنفيذي والآليات المناسبة لانطلاق مشروع خريطة استخدامات الأراضي الأمثل، في مرحلته الثانية التي ستُنفذ في ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية بالتعاون مع الجانب السوداني.

وقالت مديرة إدارة المنظمات العربية والإقليمية بوزارة الزراعة والغابات بالسودان إخلاص محمد - في تصريح اليوم - إن الزيارة تستغرق 5 أيام ، يلتقي خلالها أعضاء الوفد بالمسئولين في وزارات الزراعة والمالية وديوان الحكم المحلي والموارد المائية السودانية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ويقدمون عرضا شاملا عن المشروع ويزورون الولايات الثلاث. 

وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة بين وزارة الزراعة والغابات ووسائل الإعلام السودانية للتعريف بمشروعات التنمية الكبرى ، بجانب الوعي باستخدامات الأراضي المُثلى وأثرها على التنمية المستدامة وصولا للتعاون والتنسيق الإعلامي المشترك.

ترشيحاتنا

نكشف تفاصيل مخطط اسرائيلي لاغتيال عمة سعد الحريري وإحداث فوضى في لبنان

شاهد.. عمر البشير يثير عاصفة من الجدل بعد إهانته لـ «علم السودان»

النيابة العامة السعودية تكشف تفاصيل اعتقال 11 أميراً داخل قصر الحكم

خبير اقتصاد: "السايس يتحصل على 13 ألف جنيه شهريا" .. فيديو

مصدر مسئول: الطب الشرعي لم يصدر حتى الآن تقريره بشأن وفاة «عفروتو»

التحقيق مع 40 متهمًا حاولوا اقتحام قسم المقطم بسبب «عفروتو»

صحيفة سعودية تكشف هوية زعيم الأمراء الـ 11 المعتقلين وأسباب تجمهرهم

شقيق « عفروتو ضحية قسم المقطم » للنيابة: لم ألاحظ آثار تعذيب على جثمان أخي.. ورفض التشريح فجّر الواقعة

عمرو أديب: المسلمون يصلون في كاتدرائية العاصمة الإدارية.. فيديو

الأقباط يستقبلون الرئيس السيسي بترحاب كبير .. فيديو

المجلس الوطني الفلسطيني: قرار عربي سينهي الاحتلال الصهيوني للقدس قريبا

أرملة شهيد العمرانية تبكي على الهواء: «مش حاسين بالعيد».. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية

الأنبا بولا يترأس القداس بكنيسة مار جرجس بطنطا وتراتيل لتأبين الشهداء.. صور

شاهد .. زيارة الرئيس السيسى لكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة

أقباط سوهاج يشاركون في قداس عيد الميلاد وسط تواجد أمني مكثف.. صور

40 صورة من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قداس عيد الميلاد المجيد

فيديو

شاهد.. إنبي يفتح النار على الزمالك وإيهاب جلال
الأب بطرس دانيال يطالب المصريين بالصبر على نتائج المشروعات القومية.. فيديو
شاهد.. مطالب وزير الطيران من الإعلام حول حادث البالون الطائر بالأقصر
الفرجاني: «السيسي» تبرع من ماله الخاص للمشاركة في بناء كاتدرائية العاصمة الإدارية.. فيديو
شاهد.. مرتضى منصور يعلن التمسك بـ"مدرب من الحرس القديم" للعمل فى جهاز إيهاب جلال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟