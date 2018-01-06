وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة يزور السودان بعد غد

يبدأ وفد من خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة (إكساد) برئاسة مديره العام رفيق علي صالح زيارة للسودان بعد غد الاثنين لوضع البرنامج التنفيذي والآليات المناسبة لانطلاق مشروع خريطة استخدامات الأراضي الأمثل، في مرحلته الثانية التي ستُنفذ في ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية بالتعاون مع الجانب السوداني.





وقالت مديرة إدارة المنظمات العربية والإقليمية بوزارة الزراعة والغابات بالسودان إخلاص محمد - في تصريح اليوم - إن الزيارة تستغرق 5 أيام ، يلتقي خلالها أعضاء الوفد بالمسئولين في وزارات الزراعة والمالية وديوان الحكم المحلي والموارد المائية السودانية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ويقدمون عرضا شاملا عن المشروع ويزورون الولايات الثلاث.



