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اقتصاد

القابضة للنقل البحرى :تخصيص 100فدان بشرق بورسعيد لإقامة منطقة لوجيستية

السبت 06/يناير/2018 - 10:43 م
اللواء محمد يوسف
اللواء محمد يوسف رئيس الشركة
علياء فوزى
قال اللواء محمد يوسف ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى ، احدى شركات قطاع الاعمال العام ، إن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وافقت على تخصيص 100 فدان بشرق بورسعيد للشركة القابضة لاقامة منطقة لوجيستية، فضلا عن وجود فى ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان تتبع شركة بورسعيد للحاويات وتتمتع بامتيازات الجمركية.

أضاف يوسف ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن شركته تقدمت بطلب الى الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للحصول على حق تشغيل محطة حاويات بشرق بورسعيد بالاضافة الى تطوير محطة الحاويات بغرب بورسعيد باستثمارات نحو 700 مليون دولار بشراكة مع جهات متعددة لتمويل هذا المشروع الضخم.

أكد يوسف ، أن هناك زيادة فى معدلات حركة الحاويات داخل الموانى مشيرا الى نمو كبير فى حركة الحاويات بميناء دمياط

أشار يوسف ،الى تطوير أسطول النقل البرى الخاص بشركات الركاب الثلاث التابعة "للقابضة" حيث تم دخول 600 اوتوبيس الخدمة نصيب كل شركة نحو 200 اتوبيس تبلغ تكلفة الأتوبيس الواحد 2 مليون جنيه باستثمارات اجمالية 1.2 مليار جنيه.

أوضح يوسف، أن طرح الشركات فى البورصة ضمن برنامج الاطروحات الحكومية قرار استثمارى يخص الشركة القابضة تلجأ اليه حسب حاجتها مشير الى أن لدينا 3 شركات مطروحة بالفعل فى البورصة،و تمت الموافقة على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لشركة إسكندرية للحاويات من 739 مليون جنيه إلى 744 مليون جنيه.

وأظهرت نتائج اعمال الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى وشركاتها التابعة تحقيق 4.800 مليار جنيه صافى ارباح نشاط خلال العام المالى 2017/2016 مع الأخذ فى الاعتبار تجنيب فرق العملة فى الميزانيات.

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