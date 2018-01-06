مصرع اثنين من مليشيات الحوثي وغارات تدمر مخازن أسلحة غربي تعز

أعلن الجيش اليمني، مصرع اثنين من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، شرقي تعز بعد أن دكت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للمليشيات في محيط التشريفات.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مصدر عسكري في محور تعز، قوله، إن طيران التحالف العربي شن غارات اليوم استهدفت مخازن أسلحة للمليشيات شمالي منطقة الهاملي، بمديرية موزع (غربي تعز)، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها بشكل كامل.



وفي سياق آخر، أجبرت مليشيات الحوثي أهالي قرية الكدمة على النزوح القسري وذلك بالاعتداء عليهم ونهب ممتلكاتهم؛ ما اضطرهم لمغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.