مسيرة بباريس للمقاومة الإيرانية للتنديد بقمع المتظاهرين في طهران

انطلقت مسيرة للمقاومة الإيرانية من ساحة "يينا" بوسط العاصمة باريس للتنديد بقمع المتظاهرين في إيران ودعم مطالبهم المشروعة.



وشارك في مسيرة اليوم/السبت/ أبناء الجالية الإيرانية في فرنسا والمقاومة الإيرانية في الخارج (ومقرها باريس)، بالإضافة إلى المتضامنين مع انتفاضة الشعب الإيراني.



وحمل المتظاهرون أعلام المقاومة الإيرانية، وصور مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ولافتات تدعم مطالب الانتفاضة الحالية في إيران.



وأكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - في بيان - بأنه تم تنظيم مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة لدعم مطالب الانتفاضة الحالية في إيران والاحتجاج على قمع المظاهرات، مؤكدة مطالبها لمجلس الأمن، بالاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع لإسقاط النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران وتحقيق الحرية وسيادة الشعب.



وكذلك إدانة النظام الإيراني بسبب المجازر والاعتقالات الجماعية بحق لمتظاهرين العزّل ومحاسبته، وفرض عقوبات على نظام الملالي بسبب ممارسة الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان منها مجزرة العام 1988 وقمع الانتفاضة الحالية، وإدانة قطع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وضمان حرية وصول عموم المواطنين إلى الإنترنت، فضلًا عن التشديد على مطالب باتخاذ قرارات ملزمة لإطلاق سراح الآلاف من المتظاهرين المعتقلين ووضع نظام المراقبة، وتحذير النظام الإيراني من أنه سيتم اتخاذ تدابير أكثر حسمًا إذا استمرت هذه العملية.