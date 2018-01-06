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أخبار العالم

200 مهاجر يقتحمون سياجًا حدوديًا بين المغرب وإسبانبا

السبت 06/يناير/2018 - 10:40 م
صدى البلد
أ ش أ
قال مسئولون في إسبانيا، اليوم السبت، إن أكثر من 200 مهاجر إفريقي اقتحموا سياجًا مرتفعًا مزدوجًا اليوم في مدينة مليلة على الحدود مع المغرب ؛ ما نتج عنه إصابة شرطي وأربعة مهاجرين.

وذكر المكتب التمثيلي للحكومة المركزية في مليلة - في بيان نقلته شبكة (فرانس 24) الإخبارية - أن إجمالي عدد هؤلاء المهاجرين يُقدر بـ 209 أشخاص من مناطق إفريقيا جنوب الصحراء ، مشيرًا إلى أن إصابة الشرطي جاءت بعد أن هاجمه أحد المهاجرين بآلة كان يستخدمها لتخطي السياج.

وأضاف المكتب التمثيلي أن مهاجرين أربعة نُقلوا إلى المستشفى جراء إصابات طفيفة لحقت بهم.

ويسعى المهاجرون الأفارقة كثيرًا إلى الوصول لأوروبا عبر إسبانيا التي بلغ عدد المهاجرين فيها خلال عام 2017 حوالي 22900 مهاجر.

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