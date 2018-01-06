الأب بطرس دانيال يطالب المصريين بالصبر على نتائج المشروعات القومية.. فيديو

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بأن تقام الصلاة هذا العام بالكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وأوفى بوعده اليوم بإقامة الصلاة بالكاتدرائية.





وأضاف "دانيال"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المصريين قادرون على الوقوف ضد الإرهاب إذا تعاون الجميع مع بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أرسل العديد من رسائل السلام من داخل كاتدرائية السلام.



