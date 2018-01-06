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شاهد.. مطالب وزير الطيران من الإعلام حول حادث البالون الطائر بالأقصر

السبت 06/يناير/2018 - 10:52 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
علق المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المدني، على سقوط بالون طائر بالأقصر الذى اسفر عن مصرع سائح جنوب إفريقي وإصابة 12 آخرين، بقوله « أمرت بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الموضوع، وعلينا الانتظار قليلا حتى تنتهي التحقيقات ومدى الاهمال ومحاسبة المخطئ إذا ثبت تقصيره».

وأَضاف «فتحي» خلال مداخلة برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «أون E» أن هناك رادار أرصاد يرصد التحركات وطيران البالون، وهناك 22 رحلة أطلقت في نفس الوقت مع البالون الذي سقط، موضحا أن البالون سقط في أرض غير ممهدة، وكان هناك تحذير صدر عن الأرصاد عن الشمال وليس الجنوب.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن آخر ميعاد للتفتيش عن صلاحية البالونات الطائرة 21 ديسمبر الماضي، منوها إلى أنه حريص على عدم التصريح باي معلومات عن الحادث إلا بعد انتهاء التحقيقات من قبل الجهات المختصة وفريق العمل المعني بمتابعة الحادث.

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