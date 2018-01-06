شاهد .. الرئيس السيسى يُقبل رأس أحد الأطفال فى كاتدرائية ميلاد المسيح

شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد ، تقبيل الرئيس السيسى لرأس أحد الأطفال المشاركين فى قداس عيد الميلاد المجيد ، وذلك خلال مصافحة الرئيس للمواطنين وتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد.



وكان الرئيس السيسى قد زار كاتدرائية ميلاد المسيح اليوم ، وقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد ، حيث قال فى كلمته : «« أهنىء الأشقاء والأهل وكل مصر والعالم .. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، .. مهم أهنئكم على الافتتاح الجزئى للكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. هذا الافتتاح رسالة للعالم كله .. رسالة سلام ورسالة محبة ».



وأضاف الرئيس السيسى أن مصر تقدم نموذجا للمحبة والسلام بينا وبين بعض وستخرج المحبة والسلام من مصر للعالم كله ، مشددا على ان الشر والخراب والتدمير والقتل لا يمكن أن يهزم الخير والمحبة والسلام.



وتابع الرئيس : « أنا عاوز أقول للناس اللى بتتفرج علينا دلوقتي، يا ترى الفرحة اللى احنا شايفنها تساوي كام، ليه احنا مش شايفين الخير والسعادة بينا وبين بعضنا، ليه مش شايفين غير الأذى، أنا مش بتكلم على حد بعينه ..انتوا أهلنا وانتوا مننا واحنا واحد ومحدش ابدا يقدر يقسمنا ، محدش يقدر يقسمنا ابدا، ودي برضو رساله تانيه، اوعوا في زحمة الأحداث دي وفي زحمة الألم ده، انا مكنتش عاوز اتكلم في أي آلام لأنها بتأذينا كلنا، وانا مش عايز أطول عليكم، وأنا سعيد إننا موجودين هنا وموجودين وانتوا فرحانين كده، وربنا يقدرنا ندخل الفرحة على كل المصريين بدون تمييز، وبشكركم على حفاوة الاستقبال، تحيا مصر بيكوا تحيا مصر بالمصريين».



وقال الرئيس :«محدش ابدا هيقدر على مصر طول ما مصر كده إيد واحدة، اللى عاوز يأذينا بيفرق بينا، ويخلينا ناكل بعضنا البعض، ده مش هيحصل كل سنه وانتوا طيبين وعام سعيد عليكوا وعلينا وعلى الدنيا كلها».