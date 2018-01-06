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أخبار العالم

مصرع 13 شخصا جنوب السنغال في هجوم مسلح

السبت 06/يناير/2018 - 10:56 م
صدى البلد
قسم الخارجي
لقى 13 شخصا مصرعهم اليوم السبت في مدينة كاسامانس جنوب السنغال، كانوا في رحلة لجمع الأخشاب من إحدى الغابات بالقرب من الحدود بعد استهدافهم من قبل أفراد مسلحين.

وأكد موقع راديو فرنسا الدولي أن 13 شخصا قتلوا وأصيب 9 آخرين على خلفية الحادث، وكان هؤلاء الأفراد في رحلة بمدينة كاسامانس جنوب السنغال في إحدى الغابات على الحدود مع غينيا –بيساو.

وذكر الجيش السنغالي أن نحو 15 شخصا مسلحا نفذوا هذا الهجوم المسلح، وأنه من المستحيل معرفة هوية هؤلاء المجرمين في الوقت الحالي.

وأشار راديو فرنسا الدولي أن هذا الهجوم قد يكون على سبيل تصفية الحسابات أو للحفاظ على ثروة الأخشاب، مضيفة أنه تم إرسال القوات لتأمين المنطقة بالكامل وسيارات الإسعاف لعلاج المصابين حيث تم نقلهم الى مستشفى زيجينتشور.

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