«تشريعية النواب» تستكمل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية غدًا

تستكمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك على مدار مناقشات من غدا الإثنين وحتى الأربعاء.



