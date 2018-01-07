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برلمان

«تشريعية النواب» تستكمل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية غدًا

الأحد 07/يناير/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
تستكمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك على مدار مناقشات من غدا الإثنين وحتى الأربعاء.

وتناقش لجنة الشئون الخارجية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والتعرف على نتائج جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة يوم الأربعاء 27 /12 /2017 للنظر في تداعيات المذكرة المقدمة للكونجرس الأمريكي بخصوص أوضاع الأقباط في مصر، وكذا تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الصادر في هذا الشأن.

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