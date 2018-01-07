ننشر جدول أعمال «اقتراحات البرلمان»..غدا

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، برئاسة همام العادي، في اجتماعها غدا الاثنين، عددا من اقتراحات النواب.



يأتي في مقدمة الأعمال مناقشة الاقتراح المقدم من سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن ضرورة إنشاء وحدة محلية لقرية كوم الدهب – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.



وتستعرض اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تخصيص مساحة 11 فدانًا، 5 قراريط، 23 سهمًا والتابعة لوزارة الزراعة لإقامة نادٍ رياضي ومجمع مدارس بحي الوليدية – محافظة أسيوط.



كما تبحث اللجنة الاقتراح المقدم من بسام فليفل، بشأن إنشاء مجمع مواقف بمدينة المنصورة خارج الكتلة السكنية – محافظة الدقهلية.



وتناقش اقتراحي سمير رشاد أبو طالب: الأول: بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 150 مترًا لصالح الهيئة القومية للبريد مركز سمالوط – محافظة المنيا، والثاني: بشأن عمل جراج أسفل مجمع المصالح مركز سمالوط – محافظة المنيا.



وتناقش اللجنة الاقتراح المقدم من لطف شحاتة، بشأن تحويل قرية بني شبل تلحوين إلى مدينة، وتحويل قرية طاروط – ميت أبو على – كفر يوسف سلامة إلى وحدة محلية، وتحويل قرية نشوة – صفيطة إلى وحدة محلية – مركز الزقازيق - محافظة الشرقية.



وتنظر اللجنة الاقتراح المقدم من تامر عبد القادر، بشأن إصدار قرار الفصل الإداري لقرية الشيخ والي – مركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد لكي تصبح وحدة محلية مستقلة.



كما تناقش الاقتراح المقدم من زينب سالم، بشأن إصدار تعليمات لكل وحدة محلية بخلق أسواق صغيرة في كل قرية يتم من خلالها بيع جميع السلع الغذائية للمواطنين محدودي الدخل بأسعار مناسبة.



وتناقش اللجنة الاقتراح المقدم من محمد عطا سليم، بشأن تقسيم إدارة المنتزه التعليمية – محافظة الإسكندرية إلى إدارتين، والاقتراح برغبة المقدم من محمد الكومي، بشأن صرف المقررات التموينية لكبار السن والمرضى والمعاقين بالمنازل عن طريق إنشاء خدمة الدليفري.



وتنظر اللجنة الاقتراح المقدم من سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن تغطية ترعة الزيني الجانبية اليمنى للبحر الصعيدي بسيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تغطية مصرف نبروه – طلخا – محافظة الدقهلية.



كما تتم مناقشة الاقتراح المقدم من أحمد همام، بشأن إنشاء مقر لهندسة الموارد المائية بتمي الأمديد على قطعة أرض بمساحة 7 قراريط و22 سهمًا – بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن استكمال تغطية مصرف شنفاس – مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية.



وتستعرض اللجنة اقتراحات بشأن تدبيش مساحة حوالي 100 متر تقريبًا من الناحية الشرقية البحرية على كوبري بنى غنى المقام على البحر اليوسفي – بني غنى – مركز سمالوط – محافظة المنيا، والثاني: بشأن الموافقة على ضم مسقى الخور إلى وزارة الري ببني صامت مركز بني مزار – محافظة المنيا، وتغطية ترعة بني صامت شرق نهر النيل مركز بني مزار – محافظة المنيا.



وتناقش اللجنة الاقتراحين المقدمين من عبد الباقي تركيا، الأول: بشأن توسعة وإعادة تأهيل كوبري الري على بحر صفط بديرب نجم – محافظة الشرقية، والثاني بشأن توسعة كوبري الري، وصيانة كوبري السلخانة، وإصلاح كوبري الغزاوي بمركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية.



وتبحث اللجنة الاقتراح المقدم من زينب على سالم، بشأن تغطية مصرف العرين بعزبة أبو النور – الوحدة المحلية طوخ القراموص – أبو كبير – محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من عصام أبو المجد، بشأن عمل توسعة للكوبري المقام على بحر مويس الموصل بين مدينة ههيا ومدينة الإبراهيمية أو إنشاء كوبري ملاصق له – محافظة الشرقية.



كما يستعرض الاجتماع الاقتراح المقدم من جمال كوش، بشأن البدء في بناء عمارات على أراضٍ ملك وزارة الري بداية من قرية كفر الجزار حتى قرية ورورة ودملو مركز بنها – محافظة القليوبية.



وتناقش اللجنة الاقتراح المقدم من أبو المعاطي مصطفى، بشأن قيام وزارة الري بإعادة معاينة المناطق الخاصة بمدن وقرى مركزي كفر سعد وكفر البطيخ محافظة دمياط التي تم حصرها باعتبارها جزيرة بالخطأ وتعديل المبلغ المقرر لها كمقابل انتفاع، والالتماس المقدم من جمعية رجال أعمال شق الثعبان للرخام والجرانيت، بشأن مطالبتهم بسرعة تقنين أوضاعهم طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009.

