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برلمان

رياضة البرلمان تناقش عدم تفعيل بند إعفاء الأندية ومراكز الشباب.. غداً

الأحد 07/يناير/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
تناقش لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حيث تبدأها فى اجتماعها غدًا الاثنين، لمناقشة طلب المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لإنشاء مراكز إعداد بطل أولمبي في ألعاب (الجودو – المصارعة – رفع الأثقال – سلاح الشيش – التايكوندو – الملاكمة). 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن عدم تفعيل البند الخاص بالامتيازات الواردة في قانون الرياضة والخاص بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من 75% من قيمة الاستهلاك للكهرباء والغاز والمياه والتليفونات الرياضية.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة بنقل ملكية نادي أهلية أبو زعبل التابع للشركة الأهلية للصناعات المعدنية لوزارة الشباب والرياضة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن دعم مراكز الشباب أعضاء الاتحادات الرياضية.

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