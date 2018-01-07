إسكان البرلمان تناقش مشروع «تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري».. غدا

تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان فى اجتماعها غدا، الاثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، و60 نائبًا، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري، وذلك فى اجتماع مشترك من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية.



كما تناقش اللجنة فى اجتماعها بعد غد، الثلاثاء، قرار الرئيس رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض الصرف الصحي في الفيوم بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/5/2017، فى اجتماع مشترك من لجنة الإسكان، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية، فضلا عن طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تقاعس الجهاز المركزي للتعمير بشأن عدم البدء في استكمال طريق تنيدة – منفلوط – الداخلة – الوادي الجديد، رغم تخصيص 200 مليون جنيه في خطة 2017/2018.

