اتصالات البرلمان تناقش أزمة اختراق أجهزة الراوتر للمستخدمين ..غدا

تستعرض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة نضال السعيد، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، في اجتماع اللجنة غدا الاثنين.



وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد شمردن، بشأن استهجان العديد من مستخدمي الإنترنت الأرضي نتيجة اختراق جهاز الراوتر الخاص بشركة TE DATA.



وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال الجميل، بشأن شكوى المواطنين المشتركين بشـركــــــــة TE DATA نتيجة تعطل الخدمة إثر تعرضها لاختراق الراوتر الخاص بالشركة.



وتنظر لجنة الاتصالات طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بشر بشأن تفاقم أزمة تعرض كثير من السيرفرات الخاصة بشركة TE DATA مؤخرًا لاختراق هجومي وتعطيل خدمات الإنترنت لدى الكثير من المشتركين.



كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زيدان، بشأن تفاقم أزمة تعرض كثير من السيرفرات الخاصة بشركة TE DATA مؤخرًا لاختراق هجومي وتعطيل خدمات الإنترنت لدى الكثير من المشتركين.

