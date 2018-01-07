الأنبا جبرائيل : فخور بالرئيس السيسي وبالمشروعات في مصر .. فيديو

قال الأنبا جبرائيل بطريرك النمسا و سويسرا، إن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام له طعم خاص، لأنه يتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الكاتدرائية بالعباسية، وبناء الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية.



ووصف خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التلفزيون المصري، اليوم الأحد، بناء الكاتدرائية الجديدة في عام واحد بالمعجزة، وانجاز تاريخي غير مسبوق، معربا عن فخره بالرئيس السيسي وما تم إنجازه من مشروعات.



أضاف أنه خلال الخمسين سنة الأخيرة لم تشهد مصر مشروعات بنية تحتية كبيرة التي تليق بشعب عظيم كالمصريين، مؤكدا أنه لو استمرت مصر في هذا المستوى من المشروعات ستكون في مصاف الدول المتقدمة.