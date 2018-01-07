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منوعات

شركة يابانية تكشف عن سيارة تتنبأ بما سيقدم عليه السائق

الأحد 07/يناير/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت شركة سيارات يابانية عن تكنولوجيا جديدة أطلقت عليها "B2V" تعتمد على التنبؤ بالخطوة التي سيتقدم السائق على القيام بها، وتحسين كيفية السيطرة على السيارة.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن التكنولوجيا الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المزمع إقامته في مدينة لاس فيجاس الأمريكية غدا، الاثنين، وأكد مسئولو الشركة أن التنقية الجديدة، لن تسرع فقط من وقت رد الفعل لدى السائقين، بل ستجعل القيادة أكثر متعة.

وتعمل التكنولوجيا الحديثة باستخدام تخطيط كهربية الدماغ لقياس الأنماط الكهربائية في الدماغ، عن طريق سماعة الرأس مع الأقطاب الكهربائية، لإتاحة إمكانية التنبؤ بتحركاته المتوقعة في مدة تتراوح ما بين 0.2 و0.5 ثانية مقدمًا عن طريق رصد إشارات المخ، كما يمكن لهذه التكنولوجيا ضبط البيئة الداخلية للسيارة اعتمادا على إشارات الدماغ.

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