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منوعات

مدينة إندونيسية تعتزم منع إطلاق الأسماء الغربية على المواليد

الأحد 07/يناير/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
يعتزم المجلس التشريعي في مدينة كارانجانيار الإندونيسية، إصدار قانون محلي يحظر على الآباء إطلاق أسماء "غربية" على أطفالهم.

وقال رئيس المجلس، إنه يجري دراسة هذه اللائحة بروية، وأن الأمر قد يستغرق وقتًا أمام المجلس لتمريرها، بيد أنه من حيث المبدأ ، فإن هذا القانون يهدف إلى حماية الثقافات المحلية التي بدأت تختفي.

وأضاف المسؤول- وفقا لصحيفة "جاكرتا بوست"- أن أعضاء المجلس يتفقون على ضرورة حماية الأسماء المحلية لأنها "جزء من الإرث التاريخي لهذه الأمة"، مشيرا إلى أن استخدام الأسماء الغربية أصبح شائعًا جدًا، ما يسبب الكثير من القلق.

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