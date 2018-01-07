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منوعات

آلاف البلغاريين يحتجون على خطط بناء في حديقة مدرجة على مواقع التراث العالمي

الأحد 07/يناير/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
احتج آلاف من المواطنين في بلغاريا ضد قرار حكومي بالسماح لمنتجع للتزلج بالتوسع في حديقة بيرين الوطنية المدرجة في مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وخرج عدة آلاف من المواطنين إلى شوارع العاصمة صوفيا، وكذلك مئات آخرون في تسع مدن أخرى عبر أنحاء البلاد هذا الأسبوع، بعد قرار الحكومة بالسماح بأعمال البناء في المتنزه الوطني، كما ردد المتظاهرون، وفقا لموقع "بلقان إنسايت" شعارات معادية للحكومة وضد "المافيا" كما تكدسوا فوق جسر إيجلز بوسط صوفيا.

من جهة أخرى، قام المؤيدون للخطط الاستثمارية في منتجع "بانسكو" للتزلج على الجليد باحتجاجات مضادة وقطعوا طريقا دوليا يربط بين مدن جنوب غرب بلغاريا.

وكانت الحكومة وافقت مؤخرًا على خطة جديدة لإدارة المتنزه الطبيعي ما يسمح ببناء مصعد ثان وسط الجبال للعربات المعلقة "تليفريك" في بانسكو وهو أكبر منتجع للتزلج على الجليد في بلغاريا، من جانب نفس الشركة التي تدير المنتجع، فيما يخشى مواطنون وجماعات حماية البيئة من أن هذه الخطة ستعمل على زيادة أعمال البناء المفرطة والقطع الجائر للأشجار.

وانضمت شخصيات أمريكية مشهورة في ديسمبر الماضي إلى الحملة الدولية لإنقاذ الحديقة الوطنية - التي يقع جزء كبير منها في جبال بيرين من أعمال البناء وقطع الأشجار نظمها فرع بلغاريا من الصندوق العالمي للطبيعة، وكانت الحكومة أجلت في وقت سابق تبني الخطة المثيرة للجدل والتي كان من المقرر أن تبدأ في 13 ديسمبر الماضي وسط الاحتجاجات في شوارع صوفيا.

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