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منوعات

فرقة باليه «سانت بيترسبورج» تقوم بجولة فنية فى فرنسا بدءا من 9 فبراير المقبل

الأحد 07/يناير/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
عشاق الباليه الروسى سوف يتمتعون بعرض باليه بحيرة البجع الشهير للموسيقار الروسى الشهير تشيكوفسكى، والذى ستقدمه فرقة باليه "سانت بيترسبورج" الروسية فى جولتها الفنية فى فرنسا، والتى ستبدأ فى 9 فبراير المقبل وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

تشارك فى هذا العرض الباليرنا الروسية إيرينا كولسنيكوفا فى دور قدمته منذ نعومة أظافرها من خلال فرقتها، لكنها توقفت عن العمل بالفرقة عقب ولادة ابنتها فى 2014، ثم عادت مرة أخرى إلى جمهورها وعشاقها.

وسوف تبهر "كولسنيكوفا" الحاضرين كعادتها فى دورها الشهير فى هذا الباليه على أنغام قائد الأوركسترا الروسى تيمور جوركومنكو.

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