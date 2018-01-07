مراد: مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي بتونس تأكيد على التبادل الثقافي

قال الدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، إن حلمى النمنم، وزير الثقافة، وافق على سفر فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفـنى للمـسرح، للمشاركة فى مهرجان المسرح العربى، فى دورته العاشرة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من الهيئة العربية للمسرح.





وأضاف "مراد"، أن المشاركة تأتى فى إطار التبادل الثقافي بين مصر وتونس، وأن العرض المسرحى «الجلسة» الذى تم ترشيحه للمشاركة، كان ضمن العروض المتنافسة على نيل جائزة الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة.



