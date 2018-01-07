المصريون بالكويت يشاركون في احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور

شارك أبناء الجالية المصرية بالكويت، في احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وذلك تعبيرا عن الروح الوطنية التي تجمع المصريين في الخارج.



وقال أحمد أبو ستيت، عضو اتحاد شباب مصر بالخارج، أن المصريون بالكويت حرصوا على المشاركة في حضور عيد الميلاد المجيد لتهنئة أخوتهم من الأقباط.



وأوضح أن المصريون دائما حريصون على المشاركة في المناسبات التي تعزز من الروح الوطنية، لافتا أن من شارك من أبناء الجالية في الاحتفالات كل من الحاج عادل وأحمد راجح ومحمد نوح وعصمت عسكر وأحمد حسن المشوادي ومحمود الفاوي ونايف عثمان ومحمد خفاجة وحسام كمال ومحمد صابر عمر العزابي.