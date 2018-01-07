سعر الدولار فى البنوك.. اليوم

شهد سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الاحد استقرارا تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، وفقًا لأسعار الصرف في البنك المركزي المصري، إذ سجل 17.6600 جنيه للشراء، و17.7600 جنيه للبيع.



وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك التعمير والإسكان 17.77 جنيه، وسجل أقل سعر للبيع في بنك الإسكندرية 17.75 جنيه.



ووفقا لآخر تحديث، سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنوك "بلوم مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي والشركة المصرفية العربية الدولية والبركة والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الزراعي المصر والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي" 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في بنك مصر إيران للتنمية والبنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول والبنك الأهلي اليوناني 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وبنك قناة السويس وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.