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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق العبور

الأحد 07/يناير/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا في تعاملات اليوم، الأحد، ليسجل سعر كيلو الطماطم بسوق العبور ما بين 3 و5 جنيهات، ووصلت البطاطس إلى 3.6 جنيه للكيلو الواحد.

فيما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و6.5 جنيه، أما البصل فوصل لـ2 جنيه للكيلو، والجزر تراوح بين 3 و5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي والرومي إلى 2.5 جنيه، والباذنجان الأبيض تراوح سعره بين 2 و3 جنيهات، بجانب الفلفل البلدي الذي تراوح سعره بين 1.75 و3.75 جنيه والفلفل الرومي بين 2 و3 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر الملوخية إلى جنيهين للكيلو، وكذلك الخيار البلدي إلى 3.5 جنيه، بالإضافة للبامية بـ10 جنيهات و14 جنيها.

ووصل سعر العنب البناتي لما بين 6 و8 جنيهات، أما العنب الأحمر فوصل لـ4 و5 جنيهات للكيلو، والبلح الزغلول بما بين 2 و4 جنيهات بجانب البلح الرملي إلى 5.5 جنيه.

ووصل سعر المانجو العويسي إلى ما بين 14 و20 جنيها، أما المانجو الهندي فوصل لـ8 و11 جنيها، والتيمور بـ15 و20 جنيها، والمانجو البلدي تراوح من إلى 7 جنيهات للكيلو.

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