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تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو

الأحد 07/يناير/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، الأحد، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".

ومن أبرز الأحداث التي شهدها عدد من المحافظات الآتي: فى محافظة كفر الشيخ: مطران كفر الشيخ: نصلي وندعو الله أن يخلص مصر من كل شر، وفي الاسماعيلية: المحافظ ومدير الأمن يشهدان حضور قداس عيد الميلاد المجيد.

وفى محافظة الدقهلية: المحافظ في مطرانية المنصورة: "المصريين يحبوا الفرحة"، وعن محافظة الغربية: أطفال كنيسة "مارجرجس" في طنطا: "جينا نصلي وندعي على الإرهاب"، وعن محافظة قنا: أساقفة قنا: "نحن شعب واحد ونحتفل بأعيادنا الإسلامية والمسيحية".

وفى محافظة البحر الأحمر: عودة الرحلات البحرية على الخط الملاحي "سفاجا- ضبا"، وعن دمياط: "صحة دمياط" تجهز 3 سيارات استعدادًا للأعياد والإجازات، وفي مرسى مطروح: حملة للمرور تكشف تعاطي سائقين للمخدرات من أصل 15.

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