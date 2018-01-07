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رياضة

رسميا.. صلاح محسن يوقع للأهلي

الأحد 07/يناير/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
عمرو الحلواني
اقترب صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، من الانضمام بشكل رسمى إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

وعلم "صدى البلد" أن اللاعب وقع بالفعل على استمارات مبدئية للأهلى خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثار غضب إيهاب جلال، المدير الفنى لإنبى، وأدى إلى إبعاده عن مواجهة طنطا الماضية رغم الحاجة الفنية الشديدة له قبل أن يرحل جلال لتولى المسئولية الفنية للزمالك.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة دخول الأهلى فى مفاوضات مباشرة مع إدارة البترولى من أجل حسم انتقال اللاعب فى الشتاء أو الصيف على أقصى تقدير.

ونجح صلاح محسن فى لفت الأنظار إليه بشدة حلال الموسم الحالى فى ظل المستوى الرائع الذى يقدمه والإمكانيات الفنية والبدنية الكبيرة للغاية التى يمتلكها، وهو ما جعله هدفا كبيرا لجميع الأندية الكبرى فى مصر وعلى رأسها الأهلى والزمالك.

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