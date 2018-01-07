رجيم خاص لأصحاب فصيلة الدم A
الأحد 07/يناير/2018 - 10:48 ص
قدمت الدكتورة سالى ماهر القبلاوى إخصائية العلاج الطبيعى والسمنة رجيم خاص لأصحاب فصيلة الدم A.
الإفطار:
كوب زبادى خالى الدسم + اعيش سن
كوب شاى بالحليب خالى الدسم + ملعقة جبن قريش + 1عيش سن
بين الوجبات:
كوب عصير ( جوافة – كمثرى – فراولة)
الغداء:
سمكة مشوية ربع كيلو ( بلطى أو بورى) + طبق سلطة خضراء (خس – خيار – بصل – كرفس – جزر)
ـوعلبة تونة لايت + طبق خضار مسلوق (بروكلى – سبانخ -قرنبيط - باميه – جزر)
ـوربع فرخة مشوية + طبق خضار مسلوق.
بين الوجبات:
ثمرة فاكهة ( جوافة – أناناس – خوخ – تفاح)
العشاء:
كوب زبادى لايت + 1 ملعقة شوفان
2 ثمرة فاكهة (تفاح – خوخ – جوافة – كمثرى)
ملحوظة:
يمكن تناول المشروبات الآتية
( شاى أخضر – جنزبيل – قهوة)