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كاهن كنيسة مارجرجس: لن يستطيع أحد المساس بوحدة المصريين.. فيديو

الأحد 07/يناير/2018 - 10:43 ص
القمص بولس عبد المسيح
القمص بولس عبد المسيح
مي فهمي
قال القمص بولس عبد المسيح، كاهن كنيسة مارجرجس، إنه في عام 2100 سيصبح الاحتفال بعيد الميلاد في 8 يناير بدلا من 7 يناير، مشيرا إلى أن مصر دولة غنية بالمحبة، ومظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مصر له سمة خاصة يختلف عن باقي دول العالم.

وأضاف "عبد المسيح"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن بابا نويل هو أسقف ميرا وكان محباً للفقراء ويساعد كل من لديه مشاكل، وأصبح مثالاً للعطاء والمحبة.

وأكد أن أي محاولات للإرهابيين لزعزعة الارتباط بين المسلمين والمسيحيين فإنها لن تنجح، ولن يستطع أحد أن يمس هذه الوحدة.

وتابع أن الرئيس السيسي أمين على المصريين ومخلص لوطنه ويعمل لا يتكلم، مؤكدا أن الرئيس وضع مصر في مكانتها الحقيقية بين الدول.

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