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فكر دينى

فتوى الأزهر توضح حكم التبرع بتكاليف تجهيز ودفن الميت

الأحد 07/يناير/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن تجهيز الميت هو أول حق من الحقوق المتعلقة بالتركة، ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله ثم يقسم الباقي بين ورثته، فهذه الحقوق الأربعة التى تتعلق بتركة الميت.

وأضاف المركز، فى رده على سؤال ورد إليه مضمونه: "ما حكم التبرع بتكاليف تجهيز ودفن الميت؟"، أن تكلفة تجهيز الميت وتكفينه ودفنه تخرج من مال تركته قبل إخراج ديونه وتنفيذ وصيته إن كانت هناك ديون أو كانت هناك وصية وقبل تقسيم التركة على الورثة الشرعيين.

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