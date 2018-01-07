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أخبار العالم

الإعلام السعودي: العلاقات مع مصر تدفع العمل العربي المشترك

الأحد 07/يناير/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
على صالح
سلطت الصحف السعودية الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وزير الخدمة المدنية السعودي، عصام بن سعيد، حيث أكد الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات المصرية السعودية.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله فى تنمية التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وسلط الإعلام السعودي أيضا الضوء على كلمة السيسي خلال اللقاء والتي ركزت على أن طابع العلاقات المصرية والسعودية يعزز تضامن البلدين ويدفع العمل العربي المشترك لاسيما في ضوء مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة.

وخلال الاجتماع، قال الوزير السعودي إن البلدين حريصان على تعزيز التعاون الثنائى على جميع الجبهات.

واضاف أن المملكة ستواصل التشاور والتنسيق المكثف مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية وسبل التصدي للتحديات التي تقاتلها الدول العربية والإسلامية.

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