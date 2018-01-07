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أخبار العالم

بيونج يانج ترسل قائمة بأسماء وفدها المشارك في محادثاتها مع سول

الأحد 07/يناير/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
ا ش ا
أبلغت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية اليوم الأحد بأنها سترسل قائمة بأسماء 5 أعضاء يرأسهم ري سون جون رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا، لإجراء المحادثات المقررة خلال الأسبوع الجاري مع سول.

وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية - حسبما أفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن إخطار بيونج يانج لسول بأسماء الوفد المكون من 5 أشخاص - برئاسة جون المتخصص في الشئون الكورية - جاء ردا على إرسال الشطر الجنوبي أمس السبت قائمة بأسماء الوفد التابع لها المقرر له المشاركة في المحادثات بين الكوريتين برئاسة وزير الوحدة تشو ميونج جيون للشطر الشمالي.

ووافقت الكوريتان أمس الأول الجمعة على إجراء أول محادثات رسمية بينهما منذ أكثر من عامين بعد غد الثلاثاء بقرية بانمونجوم الحدودية، وذلك لبحث المشاركة المحتملة لبيونج يانج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونج تشانج" الكورية الجنوبية المقررة في شهر فبراير المقبل.

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