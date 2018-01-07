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اقتصاد

وزير: بدل غلاء المعيشة يكلف السعودية 13 مليار دولار

الأحد 07/يناير/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
رويترز
نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد عن عواد العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي قوله إن بدل غلاء المعيشة الذي أمر العاهل السعودي بصرفه للمواطنين سيكلف الحكومة نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن العواد قوله "تخصيص 50 مليار ريال لهذا الأمر يدلل على حرص القيادة على رفاهية الشعب وسلاسة حياته المعيشية دون منغصات".

وأمس السبت أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضا عن زيادة تكاليف المعيشة بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة.

ويحصل المتقاعدون عن العمل على البدل أيضًا وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة في بعض الحالات من بينها شراء المسكن الأول للمواطن.

وأعاد العواد التأكيد على ما جاء في بيانات حكومية سابقة بشأن إنفاق الحكومة 30 مليار ريال هذا العام على برنامج "حساب المواطن" الذي يهدف لتخفيف تأثير سياسات التقشف علي الأسر السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل.

ورفعت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أسعار البنزين المحلية لنحو مثليها في أول أيام الشهر الجاري في إطار إصلاحات تهدف لتنويع مواردها الاقتصادية. وطبقت ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة على العديد من السلع والخدمات في نفس اليوم.

وقدر اقتصاديون من القطاع الخاص أن الحكومة ستجمع 40 مليار ريال في 2018 من ضريبة القيمة المضافة. ولم تعلن الحكومة الإيرادات المتوقعة من رفع سعر البنزين لكن تصريحات سابقة لمسؤولين تشير إلى أن الرقم يقدر بعشرات المليارات من الريالات.

وتوقعت خطة ميزانية الدولة التي اعلنت الشهر الماضي عجزا قدره 195 مليار ريال بما يوازي 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وتفترض الميزانية على ما يبدو أن متوسط سعر الخام سيبلغ نحو 55 دولارا للبرميل. وسعر برنت نحو 67 دولارا للبرميل حاليا ولذا قد تتمكن الرياض من تحمل تكلفة صرف البدلات دون الإضرار بوضعها المالي.

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