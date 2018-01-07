ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الممثلة ديان كروجر: فيلم «إن ذا فيد» أرهقني جسديًا ونفسيًا

الأحد 07/يناير/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
رويترز
بعد مشاركة الممثلة الألمانية الأصل ديان كروجر في الفيلم الألماني (إن ذا فيد) الذي أدت فيه دور امرأة قتل زوجها وابنها في هجوم شعرت بأنها "منهكة جسديا" وتريد التوقف قليلاً عن التمثيل.

وقال كروجر لرويترز "لم أمثل فيلما منذ فترة طويلة.. شعرت فقط أني لا أستطيع.. كنت أشعر وكأنني أغرق".

وأضافت: "فقط كنت أحتاج وقتا لنفسي كي أعيد ترتيب حياتي من جديد".

ولعبت كروجر التي اشتهرت لمشاركتها في أفلام مثل (تروي) و(إنجلوريس باستردز)، دور كاتيا في فيلم (إن ذا فيد) الذي أخرجه فاتح أكين والتي تتزوج زوجها وهو في السجن.

وبعد سنوات تتسبب مأساة مفجعة في مقتل الزوج بينما تشك كاتيا خلال سعيها وراء الحقيقة في أن النازيين الجدد ربما كانوا السبب فيما حدث.

وقال أكين، وهو مخرج ألماني من أصل تركي، إنه أراد إلقاء الضوء على العنصرية وخاصة النازيين الجدد في ألمانيا.

وأضاف "هناك أشخاص في هذا البلد الذي اعتبره بلدي يريدون قتلي لمجرد أني أبدو كما أنا بشعر أسود وعينين بنيتين. يريدون قتلي لذلك.. من أجل لا شيء.. هذا يزعجني".

ومضى قائلا "لا يعجبني هذا لذا كان لدي شعور بأني احتاج التعبير عن غضبي والفيلم منحني الفرصة للتعبير عنه على الورق ثم بعد ذلك على الشاشة".

وأثنى النقاد على كل من أكين وكروجر التي رشحت لجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان في فرنسا العام الماضي.

و(إن ذا فيد) ضمن قائمة قصيرة تضم تسعة أفلام مرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان قصير في الشارع

أفلام نجوم الصف الثاني تسيطر على موسم نصف العام.. والنقاد: تعيدنا إلى أفلام «بير السلم» والمقاولات

شاهد.. رمضان صبحي يحصل على ركلة جزاء بمهارة عالية..وستوك يودع الكأس

سعر العملات العربية في البنوك خلال عيد الميلاد المجيد

النائب العام السعودي يكشف أسباب اعتقال 11 أميرا

تعرف على الدعاء الذي يقال بعد التشهد وقبل التسليم

«الإفتاء» توضح كيفية صلاة التوبة

نجم عربي يعطل مفاوضات بين أرسنال ومانشستر سيتي

شريف منير يكشف حقيقة وقف مسلسل "الزيبق 2"

سامح شكري : كنيسة الكاتدرائية الجديدة عمل جليل يؤكد تلاحم المصريين .. فيديو

"الملح" يفجر أزمة بين أعضاء البرلمان والتعدين والبترول..حسونة:"استوردنا ملح طعام بـ3.7 مليار خلال عامين"..والغرفة: تصريحات غير دقيقة.. مصر دولة مصدرة للأملاح

كاهن كنيسة مارجرجس: لن يستطيع أحد المساس بوحدة المصريين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيدة مغربية تثير الجدل بحملها منذ 9 سنوات

محافظ بني سويف والقيادات الأمنية يشهدون قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

بالصور..نجوم الفن والمجتمع يشاركون بحفل "أيكون ميديا"

تمتعي ببشرة مثالية كبشرة "سيلينا جوميز" بهذه الطريقة البسيطة.. صور

70 صورة لنجوم الفن والثقافة والإعلام في توقيع "رغي ستات" لوفاء ماهر

فيديو

فؤاد علام يشرح دور الأزهر والكنيسة في القضاء على التطرف.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
طريقة عمل محشي باللحم المفروم بطعم جديد
شاهد.. رمضان صبحي يحصل على ركلة جزاء بمهارة عالية..وستوك يودع الكأس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟