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توست الإفطار الفرنسي بالشيكولاتة من الشيف نيفين عباس

الأحد 07/يناير/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
أمل مجدى
قدمت الشيف نيفين عباس طريقة مميزة لعمل توست الإفطار الفرنسي بالشيكولاتة قدميها لأسرتك.

المقادير:
4 شرائح توست
شيكولاتة قابلة للدهن
2 حبة بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
ربع كوب سكر بودرة
1/8 ملعقة صغيرة ملح
كوب لبن
زبد

الطريقة:
يخفق البيض والفانيليا والسكر والملح واللبن معًا.
يدهن 2 شريحة من التوست بالشيكولاتة.
ثم يغطى بالقطع المتبقية.
يوضع التوست في خليط اللبن حتى يتشربه.
ثم يحمص في مقلاة ساخنة بها الزبد حتى يصبح ذهبي اللون من الجهتين.
يقدم ساخنا مع العسل.

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