ضبط راكب حاول تهريب 140 قرصا مخدرا داخل علبة دواء للسعودية

ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الأحد، القبض على راكب حاول تهريب 140 قرصا مخدرا داخل علبة دواء فى حقيبته لدى سفره إلى السعودية وأقر بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وليس للاتجار وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.



صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 683 والمتجهة إلى الدمام اشتبه رجال الأمن فى حقيبة الراكب "ط . س" حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها تبين وجود علبة دواء بداخلها أقراص مختلفة تبين أنها 140 قرصا مخدرا والممنوع تصديرها أو إستيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته ووفقا لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.



أقر الراكب أمام اللواء إبراهيم التهامى وكيل أمن مطار القاهرة بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وليس للإتجار وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.