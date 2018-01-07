ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ضبط راكب حاول تهريب 140 قرصا مخدرا داخل علبة دواء للسعودية

الأحد 07/يناير/2018 - 10:56 ص
دواء - صورة أرشيفية
دواء - صورة أرشيفية
محمد عبدالناصر
ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الأحد، القبض على راكب حاول تهريب 140 قرصا مخدرا داخل علبة دواء فى حقيبته لدى سفره إلى السعودية وأقر بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وليس للاتجار وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 683 والمتجهة إلى الدمام اشتبه رجال الأمن فى حقيبة الراكب "ط . س" حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتحها تبين وجود علبة دواء بداخلها أقراص مختلفة تبين أنها 140 قرصا مخدرا والممنوع تصديرها أو إستيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته ووفقا لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

أقر الراكب أمام اللواء إبراهيم التهامى وكيل أمن مطار القاهرة بحيازته للمخدرات للإستخدام الشخصى وليس للإتجار وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

ترشيحاتنا

وفاة راكب مصرى على طائرة جدة قبل هبوطها بمطار القاهرة

الرئيس السيسي يهنئ أقباط سويسرا بعيد الميلاد المجيد

إجراءات مشددة بقرية البضائع لتأمين 3 طرود مشعة قادمة من تركيا

استشاري مناعة مصري: الوقاية من البرد تبدأ من الأنف والفم

مدينة إندونيسية تعتزم منع إطلاق الأسماء الغربية على المواليد

فتوى الأزهر توضح حكم التبرع بتكاليف تجهيز ودفن الميت

متحدث الكنيسة: الكاتدرائية الجديدة تجسيد حقيقي لمبدأ المواطنة

نيبوشا يكشف تفاصيل عودته للفيصلي

النائب العام السعودي يكشف أسباب اعتقال 11 أميرا

حسام حسن يعلن قائمة نارية للمصري لمواجهة الأهلي في السوبر بالإمارات

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

سعر العملات الأجنبية في عيد الميلاد المجيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيدة مغربية تثير الجدل بحملها منذ 9 سنوات

محافظ بني سويف والقيادات الأمنية يشهدون قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

بالصور..نجوم الفن والمجتمع يشاركون بحفل "أيكون ميديا"

تمتعي ببشرة مثالية كبشرة "سيلينا جوميز" بهذه الطريقة البسيطة.. صور

70 صورة لنجوم الفن والثقافة والإعلام في توقيع "رغي ستات" لوفاء ماهر

فيديو

فؤاد علام يشرح دور الأزهر والكنيسة في القضاء على التطرف.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
طريقة عمل محشي باللحم المفروم بطعم جديد
شاهد.. رمضان صبحي يحصل على ركلة جزاء بمهارة عالية..وستوك يودع الكأس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟