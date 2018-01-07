المتحف المصري الكبير.. 15 عاما لإنشاء أهم المباني العالمية ذات الطابع الهندسي المميز لحماية الآثار المصرية

المشرف على المتحف المصري الكبير يكشف لـ«صدى البلد» موعد افتتاحه

الكسباني: الدولة أنشأت مدينة متحفية عالمية لحماية تراث مصر الأثري



نشر الموقع الخاص بالقناة الأخبارية الأمريكية الشهيرة " CNN" تقرير عن انشاء أهم المبانى التى تتميز بطابع معمارى وهندسى مميز حول العالم المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال عام ٢٠١٨، وجاء مبنى المتحف المصرى الكبير أحد أهم وأبرز المشروعات الخاصة بوزارة الآثار المصرية وهو المشروع الذى بدأ العمل به منذ ١٥ عامًا تقريبًا، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه فى مايو المقبل حسب ما جاء بالتقرير.



وجاء فى التقرير الذى قام بكتابته أوسكار هولاند أن أهم ما يميز التصميم المعمارى للمتحف المصرى الكبير، الربط بين تصميم المتحف وفى خلفيته الطبيعية أهرامات الجيزة، فيما ستتم تغطية الواجهة بالالباستر ليتناغم سقفه مع الأهرامات التى ستكون فى خلفية القاعة الرئيسية، وبالتالى يصبح الهرم من مكونات العرض المتحفي، وسيتم إنشاؤها بارتفاع ٥ أدوار ذات حوائط شفافة مضيئة ليلا لتبرز لكل أنحاء القاهرة.





ويقع المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرام الجيزة وتم بناءه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويا بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم وقد أطلقت مصر حملة لتمويل المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 550 مليون دولار، تساهم فيها اليابان بقيمة 300 مليون دولار كقرض ميسر.



ومن المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر تبدا المراحل الاولى من انشاء المتحف و التي شملت التصميمات، والرسومات الفنية والهندسية والإنشائية، وتحديد التكلفة الدقيقة للمشروع وبدا العمل فى وضع حجر الاساس في فبراير 2002،







قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، إن اعمال الانتهاء من اعمال المتحف الكبير على وشك الانتهاء، وأن افتتاحه سيكون نهاية عام 2018، وقد رشح لتصميم المتحف 1577 مصممًا من 83 دولة مختلفة وذلك من خلال مسابقة عالمية ونفذ التصميم للمتحف من خلال شركة أيرلندية على أحدث الطرق العالمية قد تم التنفيذ من خلال شركة أوراسكوم المصرية، بالتعاون مع الشركة البلجيكية والتنفيذ وترميم الآثار، ونقلها من خلال عمالة مصرية.



وأشار "توفيق"، فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن سيناريو عرض الآثار مصرى وأن جميع مقومات المتحف وضخامته ووجوده بجانب الأهرامات جعلت من الهرم مكونًا من مكونات العرض المتحفي، حيث رُوعى فى ارتفاع الحوائط أن تتناسب مع أبعاد المتحف الكبير والذى من المؤهل ليكون من أكبر الآثار وأهم المبانى التى تتميز بطابع معمارى وهندسى مميز حول العالم المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال عام ٢٠١٨.



وتابع: أنه يتم نقل تمثال رمسيس الثانى فى بهو المتحف وذلك خلال شهر يناير 2018 ويجرى عمل توثيق وتقرير عن التمثال في كل مرحلة، مشيرة إلى أن التمثال بحالة جيدة وأى قطعة أثرية قبل العرض تحتاج لترميم يحدد مستواه مسئول الترميم بالمتحف.



وثمّن الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة، المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الآثار التي تميزت بها علي مدار العصور المختلفة، مشيرًا إلي أن مصر أصبح لديها اثنان من المتاحف العملاقة وهما المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة القبطية، لافتًا إلى أن المتحف المصري تم تصميمه على مساحة 45 ألف فدان، حيث تطل كل القاعات علي منطقة الأهرامات وأبو الهول.



وقال "الكسباني"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن المتحف يضم مجموعات علي أعلي مستوي من الجمال الأثري والمعماري بعد خروجها من المخازن مؤخرًا لتري النور لأول مرة بالمتحف، لافتا إلي أن العالم كله شارك في إنشاء هذا المتحف الذي يعد مدينة متحفية كبيرة.





وأضاف أستاذ الحضارة الإسلامية، أن متحف الحضارة القبطية يضم مجموعة من أعظم الآثار المصرية في كل العصور، حيث يتكون المتحف من 6 قاعات الواحدة منها أكبر من المتحف المصري المتواجد حاليًا بميدان التحرير، مبينًا أن فكرة هذين المتحفين يرجع إلي وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني الذي صمم المتحفين وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.



جدير بالذكر انه تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصري الكبير في مؤتمر صحفي دولي ليكون أكبر متحف للآثار المصرية في العالم.



ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار. شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار.



وبدات المرحلة الثانية التي استمرت خلال الفترة من 15 أغسطس 2004 حتى 30 يونيه 2005 واشتملت على إعداد الرسومات الهندسية للمرحلة الابتدائية النهائية في جميع التخصصات الهندسية، وبدأت خلال تلك الفترة أعمال البناء والتشييد خلال تلك المرحلة في مايو 2005.

وجاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة التصميم التفصيلي والتي استمرت خلال الفترة من 15 أبريل 2006 حتى 26 أبريل 2007 واشتملت على دراسة تفصيلية لجميع بنود وتفاصيل المتحف وعقد اختبارات الجودة المطلوبة على المواد والتصميم بالإضافة إلى النظم المتوقع تطبيقها.

وتاتى المرحلة الرابعة هي المرحلة التي استمرت خلال الفترة من 15 أغسطس 2007 حتى 15 سبتمبر 2008 وأتم خلالها فريق التصميم إعداد تصميم متكامل يجمع بين جميع التخصصات.





