"سي إن إن" توقف برنامجا مع مستشار لترامب فجأة وتعتذر للمشاهدين.. فيديو









أنهى الإعلامي جيك تابر مقابلة على قناة "سي إن إن" مع مستشار السياسات في البيت الأبيض ستيفن ميلر صباح اليوم الأحد، اتسمت بالحرارة، قائلا: "أعتقد أني ضيعت ما يكفي من وقت المشاهدين".اتهم تابر ميللر بمحاباة ترامب بطريقة مفرطة أثناء انتقاده اللاذع لتغطية "سي إن إن" حول ترامب، قال تابر: "هناك مشاهد واحد تهتم به الآن، وأنت تفرط في مجاملته".وقد ظهر ميللر في البرنامج لمناقشة كتاب مايكل وولف الجديد والمثير للجدل: "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض" الذي ينتقد بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولمناقشة دور كبير استشاري البيت الأبيض السابق ستيف بانون في إدارة ترامب.وقد وصف بانون في هذا الكتاب مقابلة كوشنر صهر ترامب لمحامي روسي بأنها "خيانة" وعمل "غير وطني".وقد انتقد ميلر الكتاب ووصفه بأنه "قمامة"، ووصف ترامب بأنه "عبقرية سياسية" وردد ما قاله ترامب بأن بانون ليس لديه الكثير فيما يتعلق برئاسته.