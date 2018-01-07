ضياء راشون: قد يكون هناك جزء ثاني من المكالمات المفبركة.. والجزيرة تواصلت معى.. فيديو

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن "نيويورك تايمز" وقعت في فخ كبير نصبه لها جماعة الإخوان الإرهابية كي يستغله إعلام الإخوان للترويج لأفكار مناهضة للدولة بنشر تسجيلات مفبركة لضابط مخابرات مزعوم.



وأضاف رشوان، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أن نيويورك تايمز وقعت في خطأ مهني فادح ويجب عليها إصلاحه.



ولفت رشوان إلى أن «نيويورك تايمز اتلعب عليها بشكل أكبر مما كانت تتصور، وربما لا تكون هذه المكالمات الوحيدة التي قد يتم فبركتها وتسريبها، واللى بيلعب اللعبة دي ممكن يكون عنده جزء أول وجزء تاني، واللى يخليه يكلم 4 مفيش بينهم رابط يخليه يكلم 5 أو 6».



وتابع رشوان:« لكن الشيء الإيجابي إن الطريقة اللي اتحركنا بيها بسرعة خلت جميع الوسائل الإعلامية في العالم علقت على مهنية ما تم نشره في نيويورك تايمز حتى قناة الجزيرة أخذت بيان الهيئة وتواصلت معي شخصيا وطلبت منهم التواصل مع مراسل نيويورك تايمز وأن يثبت على الهواء أن لديه دليل واحد على صحة المكالمة المفبركة».