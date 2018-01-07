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محافظات

محافظ سوهاج: انتهاء الاستعدادات لانتخابات «النواب» التكميلية بجرجا

الأحد 07/يناير/2018 - 10:41 م
صدى البلد
إسلام رياض
قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن أجهزة المحافظة استعدت لإجراء جولة الإعادة للانتخابات التكميلية بدائرة مركز ومدينة جرجا، مضيفًا أن الانتخابات ستجرى غدا وبعد غد، الاثنين والثلاثاء 8 و 9 يناير الحالي، وتجرى جولة الإعادة بين المرشحين رشدي محمد وفقى عبد القادر، وحصل فى الجولة الأولى على 10740 صوتا وخليفة رضوان خلف، وحصل على 9746 صوتا.

وأوضح المحافظ، أن الدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا بها 62 مقرًا انتخابيا و137 لجنة فرعية مقسمة إلى 95 لجنة بدائرة مركز جرجا و42 لجنة بدائرة قسم جرجا، وأن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 292 ألف و897 ناخب وناخبة، مشيرًا إلى أن عملية التصويت تبدأ 9صباحا وحتى الساعة 9مساء.

وشدد "عبد المنعم" على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ورؤساء الوحدات، المحلية القروية بالتأكد من إمداد المراكز الانتخابية بكافة الوسائل التي تساهم في إجراء الانتخابات بيسر وسهولة، مع عدم السماح بوجود أي إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية ورفع أي مخلفات أولا بأول، وتم رفع كفاءة دورات المياه وتوفير مصادر المياه والكهرباء وتجهيز أماكن لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى وجود تنسيق لتأمين المقار الانتخابية من خلال اجهزة الشرطة.

وأضاف المحافظ، أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لمتابعة الانتخابات وأخرى بالديوان العام لمتابعة عملية الانتخابات وحتى انتهاء عملية فرز الصناديق .

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