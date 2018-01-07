سعد الجمال: مصر والسعودية جناحا الأمة العربية وهناك توافق كبير فى الرؤى.. فيديو

قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية، موضحًا أن اللجنة ظهير وسند للدبلوماسية الرسمية، وتترجم طموح وآمال الشعوب.



وأوضح خلال لقائه ببرنامج "ON اليوم"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك تطابق رؤى بيننا والسعودية فى المواقف والقضايا فى المنطقة العربية، وفى المواقف سواء إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية هما جناحا الأمة العربية.



وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية السعودية لها خصوصية، لافتًا إلى أن مواقفنا على المستوى العربى والإقليمى والدولى تكاد تكون واحدة.