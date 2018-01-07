ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

هشام عباس يكشف كواليس أغنية محمد صلاح.. فيديو

الأحد 07/يناير/2018 - 10:35 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام الطوانسي
علق الفنان هشام عباس على إهدائه أغنية للنجم المصري المحترف محمد صلاح، بأن السبب وراء تلك الأغنية هو حبه لمحمد صلاح واحترامه الشديد له.

وأضاف عباس، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أنه أقدم على تلك الأغنية حبا في "صلاح" قبل فوزه باللقب تقديرا لنجاحه وجهوده التي رفعت اسم مصر في العالم.

ولفت "عباس" إلى أن الصدفة في توقيت الأغنية كانت في فوز اللاعب محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، موضحا أنه حتى لو لم يحصل على اللقب كان سيهديه الأغنية.

ترشيحاتنا

تقرير النيابة والطب الشرعي حول وفاة "عفروتو" بطل واقعة اقتحام قسم المقطم

تعليق صادم لـ«علي جمعة» على تفجير الكنائس بـ«نصوص القرآن».. فيديو

«جوهرة المقاصة» يوقع للأهلي لمدة 4 سنوات

نيبوشا يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع مستوى لاعبي الزمالك.. فيديو

مفاجأة.. معهد «علوم البحار» يرفض تسلم الحوت النافق بالإسكندرية.. صور

محامي ضحايا التسريبات المزعومة: نستعد لرفع دعوى قضائية ضد «نيويورك تايمز» ..فيديو

هشام عباس يكشف كواليس أغنية محمد صلاح.. فيديو

البدري يستبعد صبري رحيل وحمودي وصالح من مواجهة الزمالك

نجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف المخرج أحمد تمام وروميساء سامح.. صور

تعليق عمرو أديب على تسريبات «نيويورك تايمز».. فيديو

شاهد.. رأي نيبوشا في لاعبي الزمالك بعد الرحيل والعودة لقيادة الفيصلي

شاهد.. استقبال أسطورى من جمهور التعاون لـ عماد متعب فور الوصول إلى السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نساء قبل وبعد المكياج «الميك أب يصنع المعجزات»

شاهد.. أول مران لـ عماد متعب مع التعاون السعودي فى وجود نجمين مصريين

ليس فى مصر فقط.. شاهد ماذا فعل "مسمار" بـ"لامبورجينى" ثمنها 4.5 مليون جنيه.. صور

20 معلومة عن المنشد الكويتي مشاري العرادة وتفاصيل موته المفاجئ.. صور

10 صور من the Voice Kids بعد اكتمال فرق المدربين

فيديو

شاهد.. عشيرة الجمايل تتحدى تميم وترفع أعلام دول الخليج في قلب قطر
سلمان وهدان: تصديق اللجنة العامة للبرلمان على مد العمل بحالة الطوارئ بعد غد.. فيديو
علاء عابد: 20 منظمة حقوقية مشبوهة ممنوعة من مراقبة الانتخابات الرئاسية ..فيديو
ضياء راشون: قد يكون هناك جزء ثاني من المكالمات المفبركة.. والجزيرة تواصلت معى.. فيديو
سعد الجمال: مصر والسعودية جناحا الأمة العربية وهناك توافق كبير فى الرؤى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ؟