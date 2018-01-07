هشام عباس يكشف كواليس أغنية محمد صلاح.. فيديو

علق الفنان هشام عباس على إهدائه أغنية للنجم المصري المحترف محمد صلاح، بأن السبب وراء تلك الأغنية هو حبه لمحمد صلاح واحترامه الشديد له.



وأضاف عباس، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أنه أقدم على تلك الأغنية حبا في "صلاح" قبل فوزه باللقب تقديرا لنجاحه وجهوده التي رفعت اسم مصر في العالم.



ولفت "عباس" إلى أن الصدفة في توقيت الأغنية كانت في فوز اللاعب محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، موضحا أنه حتى لو لم يحصل على اللقب كان سيهديه الأغنية.